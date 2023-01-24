Ашераденс: электричество подорожает не так сильно, как было объявлено первоначально

В соответствии с предложением Министерства климата и энергетики повышение тарифов оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST) и оператора системы распределения Sadales tīkls (ST) будет не таким значительным, как было публично предложено первоначально, следует из сказанного сегодня министром финансов Арвилом Ашраденсом на заседания коалиции.

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По мнению министра финансов, необходимо добиться гораздо менее значительного повышения тарифа, чем предложили обе компании. Ашераденс подчеркнул, что перед принятием каких-либо решений необходимо оценить влияние повышения тарифов на экономику.

На вопрос, какая часть прибавки может быть компенсирована населению и сколько на это потребуется средств из бюджета, Ашераденс пояснил, что и этот вопрос будет рассматриваться на заседании правительства. В данном контексте политик напомнил, что в приоритеты правительства в проекте бюджета на 2023 год уже включены дивиденды Latvenergo в размере 30 млн евро.

Ашераденс отметил, что ранее, когда компании составляли тарифные предложения, это вызывало резкую реакцию в обществе. Для решения этого вопроса правительство в то время выделило достаточные финансовые резервы, чтобы свести к минимуму возможное повышение тарифов. В то время тарифы на энергоносители были значительно выше, чем сейчас.

Министр финансов признал, что компенсировать повышение тарифов на 100% не удастся, но завтра на заседании правительства начнется поиск решений для их существенного снижения.

Новые тарифы вступят в силу в июле этого года.