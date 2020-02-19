Ашераденс: нельзя существенно увеличивать налоговое бремя

С учетом прогнозов развития экономики налоговое бремя существенно увеличивать не следует, заявил агентству LЕТА руководитель объединения партий "Новое Единство" Арвил Ашераденс.

Оценивая разработанные Минфином предложения по налоговой реформе, он отметил, что важно рассмотреть необходимость налога с микропредприятий.

Также следует проанализировать существующую систему налоговых льгот и возможность их уменьшения, сказал Ашераденс.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что главная цель при планировании налоговых изменений — добиться максимально справедливых условий уплаты налогов для всех групп общества.

Никаких конкретных договоренностей в коалиции пока не достигнуто, потому что еще неясно, в каком направлении двигаться в рамках реформы.

"Необходима широкая общественная дискуссия, а также мы ждем всестороннего анализа со стороны социальных партнеров правительства, чтобы дальше в процессе переговоров найти оптимальный сценарий улучшений налоговой системы. Уже летом у нас должна быть ясность, какими могут быть потенциальные изменения с 2021 года", — сказал премьер, добавив, что на следующей неделе Минфин представит доклад о возможных налоговых изменениях.

Совет по фискальной дисциплине (СФД) считает, что в результате прежней налоговой реформы бюджетные поступления растут недостаточно быстро, поэтому увеличение налоговых поступлений является одним из важнейших критериев работы по улучшению налоговой системы.

Согласно оценке СФД, в 2018 году бюджет недополучил 245 млн евро, а в 2019 году почти 400 млн евро, что составляет соответственно 0,8% и 1,3% внутреннего валового продукта.

СФД предлагает четыре основных критерия улучшения налоговой системы — прирост налоговых поступлений в соотношении с ВВП, уменьшение налоговой нагрузки на рабочую силу и для групп с низкими доходами, отмена неэффективных льгот, обеспечение честной конкуренции между предприятиями, равенство в налоговых требованиях и равная социальная защиту работающих.

СФД считает, что в краткосрочной перспективе нужно увеличить налоговую нагрузку в Латвии до 33-35% ВВП, среднесрочная цель — приблизить налоговую нагрузку к средней по ЕС (40,3% в 2018 году). Сейчас налоговая нагрузка в Латвии составляет 31,4% от ВВП.

Также СФД предлагает координировать налоговую систему с Литвой и Эстонией, переносить налоговое бремя с рабочей силы на капитал, продолжить меры по уменьшению числа работников микропредприятий, чтобы обеспечить людям равную социальную защиту.

В исследовании СФД о налоговой реформе 2018 года признается, что реформа имела позитивные аспекты — неизменные налоговые ставки в течение трех лет, выровненные налоговые ставки на капитал и прирост капитала, повышение прибыли предприятий. Но были и негативные моменты, в частности, уменьшение налоговых поступлений и несбывшиеся надежды об ускорении экономического развития.