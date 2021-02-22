Ассоциация косметологов рассмотрит возможность потребовать оставки главы Минздрава Павлютса
Foto: Saeimas administrācija

Латвийская ассоциация косметиков и косметологов (LKKA), насчитывающая в своих рядах порядка 600 мастеров косметологии, в понедельник на своем ежегодном собрании рассмотрит возможность потребовать отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса. Об этом Delfi сообщили в ассоциации.

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LKKA отмечает, что на заседании Кабинета министров 18 февраля единственным министром, который возражал против возобновления услуг косметологии, был именно Павлютс. Политик спорил с представителями Минэкономики, LKKA и Латвийской ассоциации специалистов красоты.

Отметим, что на днях Павлютс также назвал безответственной идею министра экономики Яниса Витенбергса, который заявил, что намерен предложить распространить модель безопасной торговли на все магазины и полностью отказаться от списков разрешенных товаров.

"Это не то направление, в котором нужно двигаться. Нельзя так оперировать общественным мнением, потому что ясно, что нельзя открыть всю торговлю полностью", — считает Павлютс.

Витенбергс, в свою очередь, отмечает, что прошло две недели с тех пор, как в отдельных магазинах отменены списки товаров, ограничительные ленты и заграждения, но введены более строгие требования к эпидемиологической безопасности и усилен контроль за их соблюдением.

"Мы проанализировали ситуацию, и видим, что принцип безопасной торговли себя оправдал. Предприятия торговой отрасли с пониманием относятся ко всем решениям правительства и социально ответственно ведут себя по отношению к клиентам, работникам и обществу в целом. Поэтому я готов предложить открыть все магазины", — сказал министр.

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Янис Витенбергс Даниэл Павлютс Кабинет министров
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