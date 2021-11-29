Ассоциация: Латвия может стать одной из самых дорогих стран ЕС в сфере охоты после повышения госпошлины

Латвийская ассоциация охотников (LatMA) возражает против планируемого повышения государственной пошлины за охоту. Об этом свидетельствует информации, опубликованная на официальном сайте LatMA.
Ассоциация обвиняет Министерство сельского хозяйства в игнорировании соглашения с неправительственными организациями в секторе путем разработки поправок к постановлению Кабинета министров о государственной пошлине за лесное хозяйство и охоту. Формулировка регламента не согласована с неправительственными организациями, представляющими охотников, поэтому LatMA категорически возражает против дальнейшего развития проекта.
Ассоциация возражает против размера государственной пошлины, указанного в проекте постановления. В настоящее время взимается сбор в размере 1,42 евро за выдачу разрешения на охоту на каждое животное, указанное в разрешении, независимо от вида, возраста и пола, но предусмотрены дальнейшие изменения в зависимости от вида животного.
По мнению LatMA, повышение платы за разрешения на охоту на лося и оленя приведет к тому, что охотники не станут отзывать все выданные разрешения и не будут соблюдать установленные объемы охоты просто потому, что у охотников нет таких средств.
"К сожалению, в некоторых случаях это приведет и к браконьерству", — прогнозирует LatMA.
Ассоциация также выступает против увеличения платы за разрешение на охоту для иностранцев. В настоящее время, если разрешение на охоту действительно в течение одного дня, с иностранца взимается сбор в размере 14,23 евро, тогда как новая версия правил предусматривает сбор в размере 30 евро.
LatMA утверждает, что после введения такой платы на право охоты для иностранцев Латвия станет одной из самых дорогих стран Европейского Союза (ЕС) в сфере охоты, из-за чего сильно пострадает охотничий туризм.
"Если будет выбор, туристы-охотники поедут на охоту в Литву и Эстонию, потому что в первом случае плата за право на охоту отсутствует, а во втором — иностранный охотник должен платить такую же сумму, как и граждане Эстонии", — объяснили в ассоциации.