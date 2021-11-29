Ассоциация: Латвия может стать одной из самых дорогих стран ЕС в сфере охоты после повышения госпошлины

Латвийская ассоциация охотников (LatMA) возражает против планируемого повышения государственной пошлины за охоту. Об этом свидетельствует информации, опубликованная на официальном сайте LatMA.

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Ассоциация обвиняет Министерство сельского хозяйства в игнорировании соглашения с неправительственными организациями в секторе путем разработки поправок к постановлению Кабинета министров о государственной пошлине за лесное хозяйство и охоту. Формулировка регламента не согласована с неправительственными организациями, представляющими охотников, поэтому LatMA категорически возражает против дальнейшего развития проекта.

Ассоциация возражает против размера государственной пошлины, указанного в проекте постановления. В настоящее время взимается сбор в размере 1,42 евро за выдачу разрешения на охоту на каждое животное, указанное в разрешении, независимо от вида, возраста и пола, но предусмотрены дальнейшие изменения в зависимости от вида животного.

По мнению LatMA, повышение платы за разрешения на охоту на лося и оленя приведет к тому, что охотники не станут отзывать все выданные разрешения и не будут соблюдать установленные объемы охоты просто потому, что у охотников нет таких средств.

"К сожалению, в некоторых случаях это приведет и к браконьерству", — прогнозирует LatMA.

Ассоциация также выступает против увеличения платы за разрешение на охоту для иностранцев. В настоящее время, если разрешение на охоту действительно в течение одного дня, с иностранца взимается сбор в размере 14,23 евро, тогда как новая версия правил предусматривает сбор в размере 30 евро.

LatMA утверждает, что после введения такой ​​платы на право охоты для иностранцев Латвия станет одной из самых дорогих стран Европейского Союза (ЕС) в сфере охоты, из-за чего сильно пострадает охотничий туризм.

"Если будет выбор, туристы-охотники поедут на охоту в Литву и Эстонию, потому что в первом случае плата за право на охоту отсутствует, а во втором — иностранный охотник должен платить такую ​​же сумму, как и граждане Эстонии", — объяснили в ассоциации.