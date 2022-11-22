Ассоциация молодых врачей: пандемия заканчивается, выборы прошли, про здравоохранение все забыли

Латвийская ассоциация молодых врачей отправила письмо президенту и депутатам, где напомнила о том, что и после пандемии, когда в здравоохранение вкладывались большие суммы, нельзя забывать об этой сфере, она должна оставаться государственным приоритетом.
Председатель ассоциации Артур Шилов напомнил, что последние годы медицинская сфера была в эпицентре кризиса Covid-19, и это выявило, что кризис во всей отрасли длился уже много лет. В попытке избежать коллапса системы государство стало вкладывать в нее деньги, и отрасль впервые стала приоритетом не только на словах, но и на деле. Однако кризис Covid-19 заканчивается, выборы позади, и тема здравоохранения исчезла из разговоров политиков. Медицина снова не приоритет государственного развития и не существенная часть обороны страны. Если до выборах в дискуссиях говорилось о необходимости увеличить зарплаты медиков и финансирование здравоохранения, то после выборов медицина стала той сферой, за которую никто не хочет отвечать.
Ассоциация молодых врачей напоминает, что 47% латвийских врачей — совсем не молодые, им больше 55 лет, и через 10 лет количество работоспособных врачей в Латвии может сократиться вдвое. На 1000 латвийцев приходится 4,4 медсестры — и это вдвое меньше, чем в среднем по ЕС, хуже, чем в Латвии, ситуация только в Греции.
На одного жителя в Латвии тратится 1140 евро, тогда как в Литве — 1555 евро, а в Эстонии — 1720 евро. В среднем по Европе доля денег, которую человек сам тратит на свое здоровье, по сравнению с долей государства — 15,4%. В Латвии этот процент достигает 35,6%, и половину этих расходов составляют расходы на лекарства.
Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития Латвия находится на втором месте по смертности от инфаркта миокарда и от инсульта и на третьем — от смертей от рака. Каждый год от излечимых болезней в стране умирает около 400 человек. Основная причина их смерти, подчеркивает ассоциация — состояние системы здравоохранения.