Ассоциация молодых врачей: пандемия заканчивается, выборы прошли, про здравоохранение все забыли

Латвийская ассоциация молодых врачей отправила письмо президенту и депутатам, где напомнила о том, что и после пандемии, когда в здравоохранение вкладывались большие суммы, нельзя забывать об этой сфере, она должна оставаться государственным приоритетом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Председатель ассоциации Артур Шилов напомнил, что последние годы медицинская сфера была в эпицентре кризиса Covid-19, и это выявило, что кризис во всей отрасли длился уже много лет. В попытке избежать коллапса системы государство стало вкладывать в нее деньги, и отрасль впервые стала приоритетом не только на словах, но и на деле. Однако кризис Covid-19 заканчивается, выборы позади, и тема здравоохранения исчезла из разговоров политиков. Медицина снова не приоритет государственного развития и не существенная часть обороны страны. Если до выборах в дискуссиях говорилось о необходимости увеличить зарплаты медиков и финансирование здравоохранения, то после выборов медицина стала той сферой, за которую никто не хочет отвечать.

Ассоциация молодых врачей напоминает, что 47% латвийских врачей — совсем не молодые, им больше 55 лет, и через 10 лет количество работоспособных врачей в Латвии может сократиться вдвое. На 1000 латвийцев приходится 4,4 медсестры — и это вдвое меньше, чем в среднем по ЕС, хуже, чем в Латвии, ситуация только в Греции.

На одного жителя в Латвии тратится 1140 евро, тогда как в Литве — 1555 евро, а в Эстонии — 1720 евро. В среднем по Европе доля денег, которую человек сам тратит на свое здоровье, по сравнению с долей государства — 15,4%. В Латвии этот процент достигает 35,6%, и половину этих расходов составляют расходы на лекарства.

Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития Латвия находится на втором месте по смертности от инфаркта миокарда и от инсульта и на третьем — от смертей от рака. Каждый год от излечимых болезней в стране умирает около 400 человек. Основная причина их смерти, подчеркивает ассоциация — состояние системы здравоохранения.