Ассоциация поддержки российских эмигрантов призвала Сейм сотрудничать с "антипутинскими" россиянами

Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ) призвала депутатов Сейма к сотрудничеству с "антипутинской" частью населения России. Об этом агентству LETA сообщил депутат Сейма Улдис Будрикис.

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Сегодня в Сейме прошло очередное собрание рабочей группы по поддержке российского гражданского сообщества. Во время собрания АРЭМ ознакомила депутатов с сообщением "Гражданское сообщество в России: текущее положение и возможности сотрудничества".

АРЭМ представили идею, что можно попробовать сотрудничать с той частью населения, которая некоторое время назад или совсем недавно покинула Россию, рассказал Будрикис. "Эта идея в основном направлена на студентов, на то, как к ним обратиться и таким образом поспособствовать смене политического режима в России", — объяснил депутат.

Разговор закончился тем, что нужно свергнуть нынешний режим в России. Представители АРЭМ также подчеркнули, что не стоит всех политических беженцев из России "кидать в один котел" с Путином.

В центре дискуссии был вопрос о том, есть ли вообще в России такое гражданское сообщество, с которым можно вести диалог. По мнению АРЭМ, это — студенты, и именно с ними нужно взаимодействовать.

При этом диалог может произойти только тогда, когда Россия проиграет войну — только тогда можно будет начинать думать о принципах, на которых возобновлять диалог, отметил депутат Будрикис.

Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ) — некоммерческая организация, созданная и работающая преимущественно в Латвии.

"Мы стремимся наладить конструктивный диалог между русскими и латышами, помочь российским политэмигрантам, а также поддержать гражданское общество в России", — говорится на сайте ассоциации.