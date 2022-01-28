Ассоциация торговцев: "ковидные" ограничения нужно снимать быстрее

Предлагаемый план отмены антиковидных ограничений в Латвии слишком медленный, и нужно идти по пути, рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения, уравновешивая борьбу с вирусом и экономические интересы, считает Латвийская ассоциация торговцев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После встречи с главой бюро премьер-министра Янисом Патмалниексом представители ассоциации пришли к выводу, что бюро премьер-министра не понимает серьезности ситуации. Ассоциация считает, что ситуация в отрасли туризма, гостеприимства и смежных отраслях в Латвии была хуже, чем в других частях Европы, включая соседние страны, почти на протяжении почти всей пандемии, за исключением так называемого балтийского пузыря в 2020 году.

Президент ассоциации Хенрик Данусевич считает, что ограничения, которые существенно отличаются от принятых в Евросоюзе, должны быть сняты уже сейчас. В качестве примера Данусевич приводит требование о об обеспечении не менее 25 квадратных метров торговой площади на одного покупателя. Это ограничение Данусевич назвал "полным абсурдом".

"В ноябре Минздрав согласился, что это [ограничение] можно снять, но пока ничего не сделано", — сказал Данусевич.

Уже сообщалось, что Минздрав начал работу над планом снятия ограничений по Covid-19, обещая его после убедительного снижения заболеваемости. Ученые спрогнозировали, что пик заболеваемости новым штаммом Covid-19 ожидается в середине февраля.