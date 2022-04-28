Ассоциация: в следующем отопительном сезоне тарифы могут увеличиться в среднем в два раза и больше

В следующем отопительном сезоне тарифы на тепловую энергию могут увеличиться в среднем в два и более раз. Об этом сообщил член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолиньш.

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При этом он пояснил, что рост тарифов на отопление будет зависеть от поставщиков услуг. Более низкие тарифы будут в тех муниципалитетах, где для производства тепла используется, например, древесная щепа. Для муниципалитетов, которые используют только один ресурс — природный газ или его альтернативу — будет важен баланс между природным газом и другими видами топлива, выбранными компанией.

"Вопрос на миллион — какой будет цена на природный газ. Самое простое предположение, что цена на природный газ будет такой, по которой он был закачан в Инчукалнское газохранилище, но на данный момент мы можем об этом только гадать" — отметил Витолиньш.

По мнению эксперта, если тариф на тепловую энергию в каком-либо муниципалитете достигнет, например, 150 евро за МВтч, то в январе счет за тепло для однокомнатной квартиры в новом доме может составить от 200 до 250 евро в зависимости от колебания температуры воздуха на улице.