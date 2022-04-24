Астероиду присвоено имя Латвийского университета
Foto: AP/Scanpix/LETA

Астероиду присвоено имя Латвийского университета (Latvijas Universitātes, LU), сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью отдела коммуникаций ЛУ.

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Астероид "Латуни" (Latuni) был открыт в 2017 году в Балдонской астрофизической обсерватории ведущим научным сотрудником Института астрономии Латвийского университета Илгмарсом Эглитисом. Орбиту астероида рассчитал литовский астроном Казимир Чернис.

Расстояние небесного тела от Солнца составляет 3,15 астрономических единицы, это примерно 471 млн километров. Астероид делает один оборот вокруг Солнца за 5,59 года. Диаметр Latuni составляет около полуторов километров.

Эглитис объясняет, что такое имя ((Latuni) он предложил дать открытому астероиду в благодарность всем преподавателям Латвийского университета, которые дали ему и другим молодым людям знания для дальнейших исследований.

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