AstraZeneca перенесла ближайшую поставку вакцин и снизила её объем

Производитель вакцины от Covid-19 AstraZeneca перенес ближайшую поставку вакцин, а также снизил её объем, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Следующая поставка вакцин AstraZeneca назначена на второе марта и составит 14 400 доз. Ранее планировалось, что Латвия получит новую партию 28 февраля и она составит 24 780 дозы. Об изменениях в поставке стало известно в четверг, 25 февраля.

Таким образом, ближайшая поставка вакцин будет от производителя BioNTech/Pfizer и составит 1170 доз.

Следующие поставки вакцин AstraZeneca должны составить 21 600 и 15 412 доз. Эти поставки ещё не утверждены.

На данный момент в Латвии проходит вакцинация пожилых людей. Власти планируют до конца марта завершить вакцинацию этой группы и перейти к вакцинации хронических больных.