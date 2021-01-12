AstraZeneca подала заявку в Европейское агентство лекарств на утверждение вакцины от Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Производитель AstraZeneca подал в Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) официальную заявку на регистрацию вакцины от Covid-19 в ЕС, сообщает LETA. Решение может быть принято до 29 января.

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В ЕАЛ сообщили, что оценка заявки будет проходить в ускоренном порядке. Если данные о безопасности, эффективности и качеству вакцины будут достаточными, то вакцина может быть утверждена до 29 января.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что подача заявки - это “хорошие новости”.

На данный момент в ЕС разрешено использовать две вакцины от Covid-19 - BioNTech/Pfizer и Moderna. Вакцина AstraZeneca самая дешевая из закупленных ЕК и её проще всего хранить и перевозить.

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