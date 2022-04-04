Attīstībai/Par! призывает немедленно прекратить закупать природный газ у России

Правительственное политическое объединение Attīstībai/Par! (АР!) призывает к немедленному прекращению закупок природного газа у России.

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Председатель фракции АР! в Сейме Юрис Пуце также предлагает рассмотреть вопрос об объявлении энергетического кризиса и чрезвычайной ситуации в энергетике, что облегчило бы принятие необходимых решений.

"Я призываю принять немедленное решение о прекращении закупок природного газа у России. Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону, мы должны немедленно начать работу над этим", — заявил он.

В заявлении партии говорится, что Россия, торгуя газом, финансирует войну и стабилизирует рубль, требуя оплаты в рублях. Сейчас Латвия может обеспечить необходимый природный газ с помощью Клайпедского терминала СПГ. "Это принципиальное решение, в котором мы надеемся объединиться со всем западным миром", — говорится в заявлении объединения партий.

В Латвии потребители природного газа уже платят за инфраструктуру Клайпедского терминала, поэтому к моменту отказа от российского газа Латвия уже готовится.

"Отказ от использования российского газа уже в этом году — это, на мой взгляд, принципиальный и в то же время единственно правильный шаг в долгосрочной перспективе", — написал Пуце в Twitter.

Политик отмечает, что с 1 апреля природный газ больше не поступает по трубопроводу в направлении Латвии.

Пуце позитивно оценивает то, что в феврале оператор системы природного газа АО Conexus Baltic Grid решил сделать приоритетным хранение природного газа в Инчукалнском газохранилище, а также решение правительства и АО Latvenergo приобрести 2 тераватт-часа сжиженного природного газа из Клайпедского терминала.

Однако, по мнению политика, это лишь первые шаги по обеспечению Латвии энергоресурсами. Следует принимать меры для сокращения потребления природного газа.

Россия также может отключить Латвию от энергетического кольца БРЭЛЛ. "План для этого готов, но должны быть резервы, чтобы его запустить", — сказал Пуце, добавив, что в первую очередь должны быть запасы природного газа для работы ТЭЦ-2 в соответствующем режиме.

Сейчас Латвия, Литва и Эстония вместе с Россией и Белоруссией по-прежнему работают в постсоветской системе БРЭЛЛ, в которой частота электропередачи централизованно регулируется из России.