Attīstībai/Par! призывает премьера разрешить конституционный кризис в стране

Правительственное объединение партий Attīstībai/Par! (АР!) призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") предложить решения ситуации, возникшей после того, как Сейм не утвердил в должности судьи Верховного суда экс-главу Конституционного суда Саниту Осипову.

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АР! указыавает, что пленум Верховного суда призвал законодателей избегать действий, которые ведут страну к конституционному кризису.

"Объединение считает, что премьер должен предложить политические и правовые решения, чтобы реализовать установленную Сатверсме независимость судей. Это особенно важно, поскольку коалиция, которой руководит премьер расколота по вопросу независимости судебной власти", — подчеркивает в своем заявлении АР!.

Напомним, что на прошлой неделе Сейм не утвердил в должности судьи Верховного суда экс-главу Конституционного суда Саниту Осипову. "За" голосовали три коалиционных партии — "Новое Единство", АР! и Новая Консервативная партия. Коалиционное Национальное объединение голосовало против. Оппозиция также не поддержала Осипову, голосуя против или воздерживаясь. Фактически Осипова, как следовало из дебатов, не набрала нужное количество голосов из-за своих либеральных взглядов, на что указывали многие депутаты. Санита Осипова известна, в том числе, своим либеральным отношения к регистрации однополых отношений.

АР! считает, что наказывать политически судьбы за принятые решения категорически неприемлемо. АР! готова к конкретным шагам по недопущению конституционного кризиса. Сегодня политики от АР! поднимут этот вопрос на заседании коалиции.

"Латвии нельзя идти по пути Польши и Венгрии в вопросах законности", заявило правление Attīstībai/Par!.

Как уже сообщалось, после голосования в Сейме премьер Кариньш в Twitter заявил, что независимая судебная власть — это основа правового государства.

"Неприемлемо, что кандидат на должность судьба отвергается из-за решений, принятых им во время исполнения обязанностей Конституционного суда и опирающихся единственно на букву закона и в закрепленные в Сатверсме принципы", — считает Кариньш.

Председатель Верховного суда Айгар Струпишс заявил, что решение Сейма о неизбрании Осиповой, свидетельствует, что в Латвии наступил конституционный кризис. По мнению Струпишся, Сейма нарушил 83-ю статью Сатверсме, гарантирующую независимость судей и их подчинение только закону.