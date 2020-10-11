Август в Детской больнице: 100 грудничков с травмой головы, 700 травм рук

В Латвии этим летом установлен антирекорд по количеству детских травм — и это несмотря на снижение рождаемости. За лето травмировалось 6000 детей, что на 700 больше, чем в прошлом году, рассказала изданию Neatkarīgā Ренате Снипе, представитель Детской больницы.

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"Август 2020 года — это 690 травм рук, 568 травм ног и 319 травм головы, причем треть травм головы получили груднички. Зарегистрировано 149 рваных ран и 39 травм позвоночника", — привела статистику Снипе.

Часть этих травм получено при падении с электросамоката. Много травм получили дети в возрасте до года.

"Мы оцениваем это как безответственность родителей. Чем младше ребенок, тем чаще он получает травму головы", — рассказала Снипе. 72% детей до года, которых отвозили в больницу из-за травмы, получили именно травму головы — например, упали с кровати.

Дети от двух до шести в 46% случаев получали травмы рук, пятая часть — тоже травмировали голову. Дети от семи до 13 лет чаще всего травмируют руки, до достаточно часто также ноги и головы. В подростковом возрасте самой частой травмой становится травма ноги, особенно часто этим летом такие травмы получались из-за самокатов.

40% всех травмировавшихся детей — младше семи лет. "Ребенок, один год, термический ожог первой степени. Ребенок, один год, скатился с лестницы и травмировал голову. Ребенок, пять лет, упал с дерева. Ребенок, три года, съел капсулу стирального порошка", — перечислила Снипе.

По ее словам, нужна долгосрочная общенациональная программа по борьбе с травматизмом, потому что эпизодические кампании не приносят результата. В ней должны участвовать и семьи, и школы, и семейные врачи. Первым шагом будет увеличение уровня информированности общества — на это планируется потратить полмиллиона евро из еврофондов.

"К сожалению, до сих пор большая часть детей получает травмы в ситуациях, которые можно было предвидеть и предотвратить. Чтобы уберечь детей от травм, которые могут повлиять на их физическое и ментальное здоровье, мы вместе с командой Детской больницы будем реализовывать логичное продолжение уже начатых ранее инициатив, чтобы с помощью целенаправленной и основанной на доказательствах долгосрочной информационной кампании обратиться к самим детям, подросткам и их родителем, а также поменять чувство ответственности в обществе", — подчеркнула министр здравоохранения Илзе Винькеле.