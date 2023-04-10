Авиационная отрасль: Спецслужбы выявили 70 человек, которые могут представлять угрозу безопасности

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) проверив 4899 трудоустроенных в авиационной отрасли, пришли к выводу, что 70 человек могут представлять потенциальную угрозу гражданской авиации и интересам государства, говорится в отчете спецслужб.

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Работодатели получили отрицательные отзывы о таких сотрудниках с предложением отстранить их от работы в целях безопасности.

СГБ также проверила 3806 работников критической инфраструктуры, среди которых 75 человек не отвечали требованиям. Наиболее частой причиной негативного отзыва была совокупность обстоятельств, которые дают основание сомневаться в целесообразности работы таких лиц в указанной сфере. К таким обстоятельствам относится также поддержка нападения России на Украину, говорится в отчете.

По прогнозам СГБ, в текущем году большая угроза для национальной безопасности по-прежнему будет исходить от России, спецслужбы которой пытаются использовать как граждан Латвии, так и тех, кто вправе регулярно свободно пересекать границу.

Высокая угроза также исходит от киберразведки.