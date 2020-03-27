Автобусы Rīgas satiksme будут доставлять репатриантов домой только в пределах Риги

Репатриированные жители Латвии из аэропорта "Рига" специально организованными рейсами Rīgas satiksme будут доставлены домой, но только в пределах Риги.
Репатриантам, место жительства которых находится за пределами Риги, придется добираться до дома собственными силами, желательно — на частных авто.
Иностранцам, которые будут пересекать территорию Латвии транзитом на частных транспортных средствах, полиция обеспечит конвой до границы.
По информации передачи TV3 Zinas, должностные лица Миндзрава и Министерства внутренних дел пришли к выводу, что до этого встреча репатриационных рейсов в Рижском аэропорту была организована недостаточно хорошо, потому что прилетевшие могли бесконтрольно отправляться в люди — выходя из аэропорта, многие из них обнимались с приехавшими встретить их родственниками, вызывали такси или отправлялись в центр Риги на 22-м автобусе. Поэтому людей, прилетающих последними репатриационными рейсами, будут развозить в пределах Риги на специальных автобусах Rīgas satiksme.
Specializētais @Rigassatiksme_ transports gatavībā, lai kontrolēti nogādātu repatriantus tuvāk dzīvesvietām un novērstu riskus sabiedrībai inficēties. #COVID19 pic.twitter.com/PWA1u9o4eT— Sandis Ģirģens (@SandisGirgens) March 27, 2020