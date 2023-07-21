Автоэксперт: в Риге на установку светофора уходит два года
Foto: DELFI

Ни одна из коалиционных партий Рижской думы не смогла бы победить в случае внеочередных выборов из-за плохого планирования городских проектов. Такое мнение в эфире телеканала TV24 "Preses klubs" высказал президент Латвийского авто-мотоклуба Юрис Звирбулис.

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Как отметил автоэксперт, все нынешние строительные работы в Риге — это проекты, начатые еще несколько лет назад.

"Один из них — Деглавский мост и многие другие объекты, которые будут построены и завершены в этом году. Другой вопрос — удастся ли их ввести в эксплуатацию. [...] Мотивированы ли действующие политики довести проекты до конца, пока они у власти, вместо того, чтобы отдать перерезание ленточек кому-то из оппозиции, кто не принимал никаких решений? [...] Я надеюсь, что все партнеры по существующей коалиции согласятся с тем, что из нынешний партий, безусловно, никто не станет победителем в случае внеочередных выборов", — считает Звирбулис.

Он добавил, что запланированные будущие проекты городской инфраструктуры в настоящее время фактичсеки парализованы.

"Строительство, которое мы видим сейчас — это проектирование, привлечение финансирования, тендеры, апелляции, начатые пять-шесть лет назад. Построить в Риге какой-нибудь светофор или пешеходный переход – дело серьезное, на это уходит не менее двух лет", — иронично заключил Звирбулис.

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