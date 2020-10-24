Заботясь об окружающей среде, цивилизованный мир планирует заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. Однако эксперт в вопросах автомобилей Паулс Тимротс считает, что это не станет панацей. По словам журналиста, общество слишком расточительно расходует ресурсы Земли, в том числе и латвийцы, которые выбирают бесполезные и слишком роскошные автомобили для местных условий.

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"Чтобы спасти мир, не нужно ездить на электромобилях. Нужно не ездить вообще, — заявил Тимротс порталу iAuto. — Для чего нам в Латвии машины, которые могут ездить 200 км/ч? Нам втюхивают то, что годится для Германии, а мы, как дураки, покупаем".

"Нам достаточно машины, которая способна ехать 80 км/ч, потребляет три литра топлива и рассчитана на два человека, — считает Тимротс. — Но нам впаривают какие-то Audi A6 с подушками безопасности, автоматическими коробками передач, кондиционерами и дорожными ассистентами, которые способны распознавать дорожную разметку, но совершенно не работают, поскольку на латвийских дорогах нет разметки. Мы покупаем совершенно бесполезные и чересчур роскошные вещи. Это все равно что пойти в вечернем наряде в баню. Так мы живем в Латвии".

"Если хотите позаботиться об экологии, перестаньте шататься! Все рвутся на Мальдивы, Тенерифе, в Египет, на Бали. Это говорит только о том, что общество стало слишком зажиточным и людям некуда девать деньги. Это безумие! Мир не сможет выжить, если все вокруг будут ездить на круизных лайнерах. Это все потребление и капитализм — если от всего этого не избавимся, будет дерьмово", — говорит опытный автомобильный журналист.

"Пока не поймем, что капитализм загоняет нас в могилу, потому что у нашей планеты ограничены ресурсы и мы постоянно их тратим, лучше не станет. Нам нужно думать о том, как меньше ездить, а не решать, на чем лучше ездить, — на электричестве или бензине. Тип топлива не имеет значения, важно меньше расходовать! Перестаньте потреблять и перестаньте зря тратить деньги!" — призывает Тимротс.

"Автодилеры сейчас довольно потирают руки, потому что все те, кто 10 лет назад покупал дизельные машины, теперь будут покупать электромобили. Старые "дизели" придется кому-то "спихивать", например, казахам или монголом, и тогда у нас все будет хорошо. Нет! Это все потребление — новые автомобили и новые виды энергии", — отмечает эксперт.

"Про электромобили нам все время твердят, что ученые соберутся, поднапрягутся — и все будет. Но сколько нам это обещают? Прошло уже 20 лет с тех пор, как на рынке появился первый гибрид Toyota Prius. Ну и какой прогресс был достигнут за это время? Сравним с той эпохой, когда Карл Бенц изобрел первый автомобиль. Через 20 лет люди уже гоняли в Ле-Мане и построили гоночную трассу "Бруклендс", на которой можно было разгоняться до 200 км/ч. А в этой отрасли? Ничего не изменилось, только батареи толще стали", — делится наблюдениями Тимротс.

Электромобиль примерно на полтонны тяжелее машины с двигателем внутреннего сгорания от того же производителя и таких же размеров. Все из-за аккумуляторных батарей, — подчеркивает эксперт. — Управляя этой "телегой счастья", вы всегда должны возить с собой полтонны лишнего веса по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. А потом сказать, что это для экологии. Но какая здесь экология, если вам каждый раз приходится перемещать лишние полтонны? Вы же все равно потребляете энергию! Даже если это электричество, это все равно энергия".

Хотя Тимротс считает, что переход от "старых машин" на электромобили не решит глобальную проблему экологии, он не планирует держаться до последнего за свой автомобиль. "Когда электромобили будут продаваться по нормальной цене, тогда давайте сюда! Например, Volkswagen ID.3 сейчас стоит примерно 50 тысяч евро — за такую цену можно купить хороший лимузин. Вот когда у ID.3 в два раза уменьшится электромотор, аккумулятор и цена, тогда другое дело. Если мне понадобится новая машина, я соглашусь что-нибудь такое купить".