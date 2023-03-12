Багатскис поддержал прекращение госфинансирования спортсменов, соревнующихся с россиянами

Айнарс Багатскис, внештатный спортивный советник министра образования и науки (МОН) Анды Чакши, защищает решение МОН приостановить государственное финансирование ряда спортсменов, которые соревнуются с представителями России и Беларуси. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на письмо Багатскиса, которое он разослал в СМИ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее сообщалось, что в соответствии с соглашением Латвийского олимпийского комитета (LOK) с Министерством образования и науки на заседании правления LOK принял решение прекратить финансирование трех спортсменов, поскольку они участвовали в коммерческих соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии. Ежемесячное пособие приостановлено для теннисистки Алены Остапенко и велогонщиков Тома Скуйиньша и Кристса Нейландса.

Тренер по баскетболу Айнарс Багатскис отмечает, что, несмотря на приостановку выплат пособий, сохранилась возможность получать всю необходимую поддержку и финансирование от Латвийского Олимпийского союза (LOV) для обеспечения подготовки спортсменов в сборную.

По словам Багатскиса, в Украине в результате агрессии России погибли более 280 спортсменов, в том числе детей, и работников спорта, более 3000 спортсменов и деятелей спорта сейчас находятся на передовой, разрушено свыше 320 спортивных объектов, из них не менее 87 — практически полностью.

"Под руководством Чакши мы активно общаемся с нашими партнерами в спортивных организациях Латвии, министерствах спорта в странах Балтии и других странах Европы, стремясь найти разумные решения относительно участия спортсменов из наших стран в коммерческих соревнованиях в этих условиях, а также обеспечить единую поддержку Украины в сфере спорта. Это является лишь небольшим вкладом, который мы можем оказать стране, где спортсмены и спортивные чиновники буквально борются за выживание", — говорится в письме Багатскиса.

Внештатный советник главы МОН по спортивным вопросам сообщает, что он также разговаривал с министром спорта Украины и президентом НОК Вадимом Гутцайтом, который подтвердил, что если украинские спортсмены участвуют в коммерческих соревнованиях по собственному выбору, где также участвуют представители РФ и Беларуси, то государственное финансирование для них не предусмотрено.

"Латвия не запрещала спортсменам участвовать в соревнованиях, где соревнуются спортсмены из России и Беларуси, не исключала этих спортсменов из LOV, не прекращала государственную поддержку, необходимую спортсмену для представления страны, не отказывала в участии в сборной. Но в соответствии с соглашением МОН с LOK, если спортсмен в таких участвует в соревнованиях, то выплата ему ежемесячного пособия приостанавливается", - заметил Багатскис.

Он добавил, что "такое правило в настоящее время применяется совместно со спортивными организациями, ищущими решения, которые соответствовали бы целям государства и при этом уважали бы индивидуальную карьеру спортсменов, которые защищают честь Латвии на международном уровне".