Байба Рубеса отозвала свою заявку на должность в совете больницы им. Страдиня

В понедельник бывшая глава RB Rail Байба Рубеса сняла свою кандидатуру с конкурса на пост члена совета больницы им. Страдиня. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Я верю, что большим предприятиям Латвии нужен сильный, стратегически мыслящий и способный на принятия решений совет. Поэтому я рада, что Минздрав учредил конкурс на членство в совете большой больницы в соответствии с принципами хорошего управления, и поэтому я подала заявку", — объяснила Рубеса.

По еe словам, она верит, что ее опыт пригодился бы и больнице, и все Латвии, и считает, что политические взгляды человека и его принадлежность к какой-либо партии не могут быть причиной для дискриминации в подобных конкурсах.

"В то же время я уважаю включенную в этом году в закон норму, который предусматривает 24-месячный "период охлаждения" для должностных лиц политических партий. Учитывая неясность, кто входит в круг лиц, на которых распространяется эта норма, прошу приостановить рассмотрение моей заявки на работу в совете больницы Страдиня", — написала Рубеса.

Осенью прошлого года Министерство здравоохранения объявило конкурсы на должности членов советов трех университетских больниц, задачей которых будет повышение эффективности их деятельности. Состав советов утвердит министерство, а руководителей выберут сами члены советов.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что, по неофициальной информации, совет больницы возглавит именно Рубеса. В свое время она была исполнительным директором Latvija Statoil (в настоящее время Circle K Latvia), а затем руководила проектом строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica.