“Балтийский путь для Беларуси”: латвийцев приглашают стать частью живой цепи в Литве

Жители Латвии смогут присоединиться к балтийской живой цепи солидарности в Литве, чтобы выразить свою поддержку народу Беларуси, сообщает Латвийский гражданский альянс. За день до мероприятия вдоль границы Латвии и Беларуси пройдет шествие солидарности.

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“Балтийский путь для Беларуси” состоится 23 августа в 19:00, это будет живая цепь от Вильнюса до границы Беларуси. Для жителей Латвии будет выделен специальный участок цепи. Чтобы принять участие, надо зарегистрироваться, рассказали латвийские организаторы акции.

“Мы сначала думали сделать свою живую цепь в Латвии, но в итоге решили объединиться с организаторами в Литве”, - сказала директор Латвийского гражданского альянса Кристине Зонберга.

Зонберга сообщила Delfi, что организаторы сейчас работают над тем, чтобы все желающие могли добраться до Вильнюса. Во-первых, они будут обобщать информацию о людях, которые готовы взять в свой автомобиль попутчиков. Во-вторых, сейчас организаторы обсуждают возможность заказать автобус, чтобы доставить тех, у кого нет своего автомобиля. Информацию о возможностях добраться до места акции можно будет получить на сайте www.nvo.lv или в Facebook-группе мероприятия.

Организаторы призывают участников соблюдать правила эпидемиологической безопасности и использовать на территории Литвы маски. Для участия в акции следует одеться в белую одежду и прихватить с собой флажки - бело-красно-белый флаг Беларуси и флаг Латвии.

Кроме того, 22 августа вечером из точки пересечения латвийской, российской и белорусской границы “Курган дружбы” начнется шествие молодежной организации “Протест”. Поход начнется в 19:00 и завершиться в 12:00, 23 августа, в Пиедруе, Краславский край. Там всем желающим обеспечат транспорт, который отправится в Вильнюс, чтобы участники похода смогли стать частью “Балтийского пути для Беларуси”.

Чтобы стать участником похода, следует подать заявку сюда.. Дополнительная информация о мероприятиях доступна здесь.