Банк развития Совета Европы выделил Латвии 150 миллионов евро на борьбу с Covid-19

Банк развития Совета Европы во вторник выделил Латвии заем в размере 150 миллионов евро. Средства пойдут на поддержку государственных мер, направленных на устранение последствий пандемии Covid-19.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

В банке указывают, что этот заем "поможет уменьшить давление бюджета на сектор здравоохранения".

Средства планируется направить на различные мероприятия в сфере ухода за здоровьем, чтобы поддержать "медперсонал, других лиц, которые работают в условиях повышенного риска, группы жителей, подверженных опасности, семьи с детьми, а также обеспечить непрерывное оказание государством основных услуг".