Банк развития Совета Европы выделил Латвии 150 миллионов евро на борьбу с Covid-19
Foto: LETA

Банк развития Совета Европы во вторник выделил Латвии заем в размере 150 миллионов евро. Средства пойдут на поддержку государственных мер, направленных на устранение последствий пандемии Covid-19.

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В банке указывают, что этот заем "поможет уменьшить давление бюджета на сектор здравоохранения".

Средства планируется направить на различные мероприятия в сфере ухода за здоровьем, чтобы поддержать "медперсонал, других лиц, которые работают в условиях повышенного риска, группы жителей, подверженных опасности, семьи с детьми, а также обеспечить непрерывное оказание государством основных услуг".

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