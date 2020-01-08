Банки больше не обслуживают Лембергса и связанные с ним организации

С сегодняшнего дня банки больше не обслуживают отстраненного от исполнения обязанностей мэра Вентспилса Айвара Лембергса и три связанные с ним организации, оказавшиеся в “списке Магнитского”, сообщает LETA.

Финансовые сделки с Агенством развития Вентспилса, Ассоциацией развития бизнеса и Латвийской ассоциацией транзитного бизнеса будут невозможны.

В свою очередь, Лембергс может сохранить один счет, чтобы на него получать пособия и пенсию, платить налоги и удовлетворять свои основные потребности.

Как уже сообщалось, 9 декабря 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Лембергс подвергнут санкциям как действующее или бывшее должностное лицо, прямо или косвенно причастное к коррупции, в том числе растрате государственных средств, присвоении частных средств для личного блага и взяточничестве.