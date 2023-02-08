Барташевич, Клементьев, Иванова и Барткевич планируют создать новую партию

Мэр Резекне Александр Барташевич, исключенный из партии "Согласие", а также бывшие члены "Согласия" Андрей Клементьев, Екатерина Иванова и Карина Барткевич распространили сообщение о создании новой политической партии.

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Бывшие члены "Согласия" собираются создать новую лево-центристскую партию, которая будет "последовательно защищать интересы всех жителей Латвии, не деля на "своих" и "чужих" и продолжит активно заступаться за социально-экономические, культурные, языковые и религиозные права".

"Для нас, членов организаций СДП "Согласие" Резекне, Резекненского и Лудзенского краев, сложившееся положение является абсолютно неприемлемым. Поэтому мы заявляем о своем недоверии руководству партии и выходе из СДП "Согласие"", — говорится в заявлении инициативной группы.

Учредительный съезд новой партии планируется в апреле, после разработки ее программы.

Заявление подписали шесть из восьми депутатов Резекненской городской думы, все шесть депутатов Резекненской краевой думы и одна депутат Лудзенской краевой думы, избранные в эти самоуправления по списку "Согласия".

Латвийское телевидение ранее сообщило, что после исключения Барташевича из "Согласия" выйти из партии решили еще около 120 ее членов в Резекне, Резекненском и Лудзенском краях.