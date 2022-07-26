База данных и приложение KNAB подверглись кибератаке
Foto: LETA

На данный момент из-за кибератаки нарушена доступность финансовой базы данных политических партий Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в том числе Электронную системы ввода данных, предусмотренной для подачи партийных документов, а также приложения Ziņo KNAB. Об этом агентству LETA сообщили в учреждении.

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В бюро утверждают, что данные, содержащиеся в информационных ресурсах, находятся в безопасности.

KNAB заявляет, что с вечера 25 июля ведется разрозненная атака на определенные ресурсы учреждения, что затрудняет публичный доступ к этим ресурсам.

KNAB в сотрудничестве с Институтом предотвращения инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv в настоящее время предпринимает необходимые действия для восстановления доступности ресурсов.

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