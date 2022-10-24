Бедность, типично мужские факультеты и бытовые убийства. Латвия заняла 16 место в Европейском индексе гендерного равенства

24 октября Европейский институт гендерного равенства опубликовал Европейский индекс гендерного равенства 2022 года. Латвия с 61.4 пунктами (100 пунктов означают полное гендерное равенство) оказалась на 16 месте среди 27 стран-участниц. Полученный результат также на 0.7 пунктов ниже, чем годом ранее.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Оценка индекса основана на данных 2020 года, оценивающих такие области, как знания, деньги, труд, власть, время, здоровье. В этом году индекс уделяет особое внимание последствиям пандемии Covid-19 и негативному влиянию на прогресс, достигнутый в области гендерного равенства. В дополнение к этим темам индекс 2022 года также изучает и анализирует гендерное насилие и насилие в семье.

Поскольку результаты индекса основаны на данных, полученных в 2020 году, они показывают влияние пандемии Covid-19 на гендерное равенство. Женщины чаще брали на себя обязанности по уходу. Сфера услуг, в которой наблюдается высокий уровень занятости женщин, стала одной из наиболее пострадавших отраслей. Пандемия Covid-19 также привела к росту домашнего насилия.

Область, за которую Латвия получила самый высокий балл, — это здоровье (79,3 балла), однако это третий самый низкий балл в Европейском Союзе, где средний балл составляет 88,7 балла. У Латвии также высокий рейтинг в сфере труда — 74,2 балла, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу (71,7 балл).

В целом в период с 2010 по 2020 год уровень полной занятости увеличился с 44% до 50% для женщин и с 49% до 61% для мужчин, что увеличило гендерный разрыв в занятости с 5 до 11 процентных пунктов.

Различия между женщинами и мужчинами с низким и средним уровнем образования более заметны, чем различия между женщинами и мужчинами с высшим образованием. В то же время гендерные различия между женщинами и мужчинами с высшим образованием увеличиваются стремительнее всего.

Самая низкая оценка у Латвии в сферах знаний (47.7) и власти (50.9 пунктов) — в сфере знаний Латвия вообще находится на последнем месте в Европейском союзе. В этой же сфере Латвия пережила самый большой спад по сравнению с результатами прошлого года — на 3,2 пункта вниз.

Наибольшее неравенство в сфере знаний вызывает гендерная сегрегация в образовании (областях образования, в которых обучаются преимущественно "женщины" или "мужчины"). В Латвии особенно остро стоит проблема гендерной сегрегации — в этой подобласти из 100 баллов рейтинг Латвии составляет всего 37,2 балла.

В области денег или дохода, в которой оценивается доступ женщин и мужчин к финансовым и экономическим ресурсам, а также риск бедности для женщин и мужчин, результат Латвии составляет 69,4 балла — это второй самый низкий показатель в Европе после Болгарии.

Согласно собранным данным, в период с 2010 по 2020 годы риск бедности для женщин в Латвии увеличился с 20% до 25%, а для мужчин остался неизменным на уровне 20%. Риск бедности особенно высок для пожилых женщин и женщин с низким уровнем образования. В 2020 году почти каждая вторая женщина в Латвии в возрасте 65 лет и старше (44%) находилась на грани бедности.

Гендерное неравенство в Латвии заметно также в сфере власти, где Латвия набрала 50,9 балла. Хотя с 2010 года этот показатель для Латвии значительно увеличился (на 16,1 балла), он по-прежнему ниже среднего показателя по Европейскому союзу — 57,2 балла.

Тема насилия также включена в оценку индекса. Так, в Латвии среди стран ЕС больше всего женщин, преднамеренно убитых партнером или родственником. По официальным данным, в 2020 году 788 женщин в 17 странах-участницах ЕС были убиты партнером, членом семьи или родственником. В Латвии в 2020 году 16 женщин были убиты членами семей, а 6 женщин — партнерами.

Также Латвия и Дания имеют один из самых высоких уровней психологического насилия по отношению к женщинам — в Латвии 60% женщин в течение жизни страдали от психологического насилия.

