Бедность, типично мужские факультеты и бытовые убийства. Латвия заняла 16 место в Европейском индексе гендерного равенства

24 октября Европейский институт гендерного равенства опубликовал Европейский индекс гендерного равенства 2022 года. Латвия с 61.4 пунктами (100 пунктов означают полное гендерное равенство) оказалась на 16 месте среди 27 стран-участниц. Полученный результат также на 0.7 пунктов ниже, чем годом ранее.
Оценка индекса основана на данных 2020 года, оценивающих такие области, как знания, деньги, труд, власть, время, здоровье. В этом году индекс уделяет особое внимание последствиям пандемии Covid-19 и негативному влиянию на прогресс, достигнутый в области гендерного равенства. В дополнение к этим темам индекс 2022 года также изучает и анализирует гендерное насилие и насилие в семье.
Поскольку результаты индекса основаны на данных, полученных в 2020 году, они показывают влияние пандемии Covid-19 на гендерное равенство. Женщины чаще брали на себя обязанности по уходу. Сфера услуг, в которой наблюдается высокий уровень занятости женщин, стала одной из наиболее пострадавших отраслей. Пандемия Covid-19 также привела к росту домашнего насилия.
Область, за которую Латвия получила самый высокий балл, — это здоровье (79,3 балла), однако это третий самый низкий балл в Европейском Союзе, где средний балл составляет 88,7 балла. У Латвии также высокий рейтинг в сфере труда — 74,2 балла, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу (71,7 балл).
В целом в период с 2010 по 2020 год уровень полной занятости увеличился с 44% до 50% для женщин и с 49% до 61% для мужчин, что увеличило гендерный разрыв в занятости с 5 до 11 процентных пунктов.
Различия между женщинами и мужчинами с низким и средним уровнем образования более заметны, чем различия между женщинами и мужчинами с высшим образованием. В то же время гендерные различия между женщинами и мужчинами с высшим образованием увеличиваются стремительнее всего.
Самая низкая оценка у Латвии в сферах знаний (47.7) и власти (50.9 пунктов) — в сфере знаний Латвия вообще находится на последнем месте в Европейском союзе. В этой же сфере Латвия пережила самый большой спад по сравнению с результатами прошлого года — на 3,2 пункта вниз.
Наибольшее неравенство в сфере знаний вызывает гендерная сегрегация в образовании (областях образования, в которых обучаются преимущественно "женщины" или "мужчины"). В Латвии особенно остро стоит проблема гендерной сегрегации — в этой подобласти из 100 баллов рейтинг Латвии составляет всего 37,2 балла.
В области денег или дохода, в которой оценивается доступ женщин и мужчин к финансовым и экономическим ресурсам, а также риск бедности для женщин и мужчин, результат Латвии составляет 69,4 балла — это второй самый низкий показатель в Европе после Болгарии.
Согласно собранным данным, в период с 2010 по 2020 годы риск бедности для женщин в Латвии увеличился с 20% до 25%, а для мужчин остался неизменным на уровне 20%. Риск бедности особенно высок для пожилых женщин и женщин с низким уровнем образования. В 2020 году почти каждая вторая женщина в Латвии в возрасте 65 лет и старше (44%) находилась на грани бедности.
Гендерное неравенство в Латвии заметно также в сфере власти, где Латвия набрала 50,9 балла. Хотя с 2010 года этот показатель для Латвии значительно увеличился (на 16,1 балла), он по-прежнему ниже среднего показателя по Европейскому союзу — 57,2 балла.
Тема насилия также включена в оценку индекса. Так, в Латвии среди стран ЕС больше всего женщин, преднамеренно убитых партнером или родственником. По официальным данным, в 2020 году 788 женщин в 17 странах-участницах ЕС были убиты партнером, членом семьи или родственником. В Латвии в 2020 году 16 женщин были убиты членами семей, а 6 женщин — партнерами.
Также Латвия и Дания имеют один из самых высоких уровней психологического насилия по отношению к женщинам — в Латвии 60% женщин в течение жизни страдали от психологического насилия.