Бегавший по Пурвциемсу лось умер от стресса

Лосенок, который 17 мая был замечен в районе Пурвциемса, умер после того, как его поймали и отпустили в лес. При поимке использовались транквилизаторы, но ветеринары уверяют, что дело не в них — доза была подсчитана верно, вероятно, причиной был стресс.

Лаурис Мулдиньш, ветеринарный врач клиники Dr. Beinerts, которая занималась поимкой животного, рассказал, что лося сначала привезли в лес Улброкас, где он встал на ноги и убежал. Через два часа ветеринарам пришлось снова ехать в лес — сообщили, что лось лежит. "Лося поместили в транспорт и привезли в лес Чекулес на 15 километров дальше — так посоветовали лесники, потому что там менее обжитые территории, животному будет поспокойнее", — рассказал он.

Его оставили спящим, а утром позвонил лесник и сообщил, что лось умер. Персонал клиники отправился в лес, констатировал смерть и забрал зверя на кремацию.

Мулдиньш уверяет, что доза транквилизатора, который использовался при поимке животного, не превышала допустимую. В лося стреляли усыпляющими зарядами несколько раз, потому что один выстрел — это только 3 миллилитра. "Использовался медикамент Xylazine 10%, который применяется из расчета 3-5 мг на один килограмм", — объяснил ветеринар.

По его мнению, животное умерло от стресса.

Как сообщалось, 17 мая днем сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в микрорайон Пурвциемс, где на ул. А. Деглава заметили небольшого лося. К моменту прибытия стражей порядка он забрел во двор частного дома.

Прохожие и жители микрорайона видели его на территории Рижского техникума туризма и творческой индустрии на ул. Ницгалес.

Чтобы отловить лося и вернуть его в безопасную среду обитания, стражи порядка пригласили специалистов ветеринарной клиники доктора Бейнертса (Dr. Beinerts). Пока его искали, он успел получить травму. Обнаружилось животное в Дарзциемсе. Прибывшие медики применили транквилизаторы, зашили и обработали рану на плече лося, а позже его вывезли за пределы Риги и выпустили в лес. Оказалось, что это еще совсем молодое животное.

До того, как отпустить лосенка, специалисты клиники еще раз убедились, что транквилизаторы прекратили действовать, а затем проследили, чтобы ушел в лесную чащу.