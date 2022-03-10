Bellingcat: Россия через неделю попытается "заморозить" войну в Украине

Через 7-10 дней Россия попытается "заморозить" войну в Украине, прогнозирует исполнительный директор исследовательской группы журналистов Bellingcat Христо Грозев.

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"Будет сложно назвать это концом, скорее всего, это будет период, во время которого не будет полной ясности о том, закончилась война или нет. Однако кровопролития больше не будет, и это главное", — считает Грозев.

"Мы к этому приближаемся, это вопрос недели — десяти дней. Поскольку позиции России ослабевают, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, поскольку так им придется признать свое поражение, а оставить ее на каком-то этапе "заморозки", — добавил он.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, российские силы в Украине использовали минимум 95% своих батальонных тактических групп, а также терпят потери по всем направлениям операции.