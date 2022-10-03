Берзиня не будет повторно претендовать на должность председателя ЦИК

После выборов в 14-й Сейм председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня больше не будет претендовать на эту должность. Об этом заявила агентству LЕТА она сама.
По словам Берзини, она приняла решение еще летом и отказываться от него не планирует. Берзиня сказала, что ее работа в качестве председателя ЦИК в последние четыре года была очень интенсивной, она работала по 10-12 часов в день, из-за чего чувствует себя на грани выгорания.
По ее мнению, следующий председатель ЦИК должен обладать навыками развития учреждения. С учетом развития информационных технологий в ЦИК следовало бы создать отдельный ИТ-отдел не менее чем с шестью сотрудниками, чтобы успешно подготовиться к выборам в Европарламент. До сих пор эти требования ЦИК оставались неуслышанными в парламенте.
Берзиня допускает, что нового председателя Центральной избирательной комиссии можно было бы выбрать из числа председателей региональных избирательных комиссий, где есть и знания, и опыт организации избирательного процесса, потому что ни в одном университете нет программы обучения, которая готовила бы специалистов для ЦИК.
Согласно закону о ЦИК, каждый Сейм должен сформировать Центральную избирательную комиссию в первой половине своей деятельности, включая выборы ее председателя, говорит Берзиня.
Берзиня работает в ЦИК с 1998 года и за это время участвовала в организации семи выборов в Сейм, пяти муниципальных выборов, четырех выборов в Европарламент, а также нескольких референдумов и сборов подписей. Она возглавляла ЦИК только один цикл созыва Сейма, а до этого занимала более низкие должности.