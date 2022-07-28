Бесплатные проверки здоровья проходят немногие

Оплачиваемые государством методы онкологического скрининга постоянно совершенствуются, однако заинтересованность жителей соответствующего возраста в сохранении своего здоровья пока еще слишком низка, пишет Latvijas avīze.

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Например, тест на скрытую кровь, позволяющий своевременно выявить рак кишечника и начать лечение, в прошлом году сдала лишь пятая часть населения старше пятидесяти лет.

Раз в три года женщинам в возрасте от 25 до 67 лет направляются письма-приглашения для прохождения профилактического осмотра по выявлению рака шейки матки, если они уже не проходили такое обследование у гинеколога по собственной инициативе в течение предыдущего года.

С 1 июля этого года в Латвии введен новый оплачиваемый государством метод скрининга рака шейки матки для женщин старше 30 лет, который позволяет выявить заражение вирусом папилломы человека. Этот вирус очень распространен, и им легко заразиться. Вирус передается при половом или бытовом контакте, и 50-80% женщин заражаются им в течение жизни. К счастью, инфекция часто проходит сама по себе без каких-либо негативных последствий для здоровья.

Существует более сотни типов вируса папилломы человека, большинство из которых представляют собой вирусы с низким уровнем риска, вызывающие доброкачественные новообразования на коже и слизистых оболочках, такие как бородавки, но типы с высоким риском могут вызывать изменения в шейке матки, влагалище, на наружных половых органах, в прямой кишке, а также в клетках слизистой оболочки рта и горла, что приводит к развитию предраковых состояний, а затем и рака. Доказано, что причиной злокачественных изменений шейки матки является инфекция вируса папилломы высокого риска. К сожалению, ежегодно в Латвии рак этой локализации диагностируют приблизительно у 250 женщин.

Усовершенствованное профилактическое обследование на выявление рака шейки матки, проводимое в соответствии с рекомендациями Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров и стандартами качества европейского скрининга рака шейки матки, позволит выявить наличие вируса папилломы человека и определить круг женщин, у которых наиболее высок риск развития рака шейки матки. Его эффективное лечение можно начинать уже на стадии предраковых изменений, защитив женщину от онкологических заболеваний в будущем.