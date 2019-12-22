Бесплатные стоянки и расписание выходного дня: чего ждать от рижского транспорта на Рождество

На рождественские праздники будут изменения в графике движения общественного транспорта и работы центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme (RS). Муниципальные стоянки с 24 по 26 декабря будут бесплатными, сообщает RS.

Все стоянки, обслуживаемые RS, будут на Рождество бесплатными — за исключением подземной стоянки на ул. Валдемара, 5а.

Транспорт будет курсировать по графику выходного дня, в том числе минибусы и экспресс-бусы. Ночные автобусы будут ездить в ночь с 20 на 21 декабря и с 21 на 22 декабря. Проездные билеты, действующие только в рабочие дни, 24, 25 и 26 декабря действовать не будут.

Центры обслуживания клиентов RS 23 декабря будут работать как обычно, до 19:00, за исключением центра на Бривибас, 49/53 — он будет работать с 8:00 до 17:00. Юридические лица в центре на Бривибас, 191, будут обслуживаться с 8:00 до 16:00.

24 декабря будет работать только центр обслуживания клиентов на ул. Спикеру, 1 — с 10:00 до 16:00. 25 и 26 декабря все центры обслуживания клиентов будут закрыты.