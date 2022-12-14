Бесплатный проезд украинским беженцам в общественном транспорте Риги продлен еще на полгода

Рижская дума продлила бесплатный проезд гражданам Украины в городском общественном транспорте до 30 июня следующего года.

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Это предусмотрено изменениями в обязательных правилах самоуправления "О льготах на стоимость проезда в маршрутной сети общественного транспорта города Риги". Поправки предусматривают, что до 30 июня 2023 года продлены 100% льготы на проезд в общественном транспорте Риги для жителей Украины, зарегистрированных в Рижском центре поддержки, которые покинули Украину или не могут вернуться на Украину из-за войны с Россией.

На компенсацию этой меры в первом полугодии 2023 года потребуется около 3,2 млн евро, включая налог на добавленную стоимость.