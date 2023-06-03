Без Нацобъединения. По мнению политолога, возможно создание коалиции из четырех партий

Не исключено, что после переговоров о расширении коалиции правительство будет создано четырьмя политическими силами — "Новым Единством", "Объединенным спискомс" (ОС), Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", считает лектор Рижского университета Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.

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По ее словам, президентские выборы показали, что два партнера — ОС и Нацобъединение — в определенной степени предали "Новое Единство", и это свидетельствует о том, что такая модель сотрудничества больше не работает.

Действующая коалиция не смогла договориться об одном кандидате в президенты. Во-первых, ОС выдвинул своего кандидата, ни с кем не посоветовавшись. После того, как Нациобъединение объявило, что поддержит действующего президента Эгила Левитса, "Новое Единство" коллегиально поддержало этого кандидата. После того, как Левитс объявил, что не будет баллотироваться, Нацобъединение больше не проявляло активности на президентских выборах.

Теперь Нацобъединение и ОС заявляют, что существующая коалиция должна быть сохранена, так как обе партии не хотят терять позиции, занимаемые членами этих партий, но "Новое Единство" больше не готово так работать. "Новое Единство" хочет расширения коалиции как выхода из неудачного сотрудничества, сказала Метла-Розентале.

Эксперт добавила, что Нацобъединение и ОС не должны делать вид, будто эти переговоры стали неожиданностью. В то же время обе партии понимают, что "Новое Единство" может договориться с СЗК и "Прогрессивными" по разным вопросам.

Метла-Розентале предполагает, что после переговоров ОС все же может принять решение работать в более широкой коалиции, поскольку это очень прагматичная партия, и ее избиратели, в том числе представители различных бизнес-организаций, хотят, чтобы ОС был у власти. Кроме того, ОС хотел бы сохранить должность спикера Сейма.

С другой стороны, Нацобъединению, которое понимает, что в более широкой коалиции партия понесет ощутимые потери, может быть даже выгодно какое-то время поработать в оппозиции. По мнению Метлы-Розентале, избиратели Нацобъединения поймут это лучше, чем работу в одной коалиции с "Прогрессивными".