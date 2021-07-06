"Без вакцины нет победы". С 12 июля начнется общенациональная кампания по содействию вакцинации

12 июля стартует новая общенациональная кампания по популяризации вакцинации от Covid-19, которая будет включать в себя наружную рекламу и более широко задействует СМИ, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

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"С 12 июля мы продолжим с новой кампанией, с новым месседжем и установками, и одна из наших основных задач - добиться максимальной видимости в окружающей среде", - сказал министр.

В рамках кампании планируется размещение наружной рекламы в различных форматах в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Резекне, Валмиере, Цесисе, Лиепае, Сигулде, Тукумсе и Вентспилсе. Планируется также разместить плакаты в публичном пространстве всех самоуправлений, на афишных тумбах и досках объявлений, в лифтах многоквартирных домов и в отделениях "Latvijas Pasts".

При помощи мобильных трейлеров также планируется распространение листовок в местах скопления людей, на мероприятиях и в медицинских учреждениях.

В кампании будут участвовать социальные сети, телеканалы и радиостанции, а также ведущие новостные порталы.

На заседании правительства министр представил новые плакаты с рекламой вакцинации. В них фигурируют такие лозунги, как "Без вакцины нет победы" и "Без вакцины нет учебы - вакцинируйтесь!".

Павлютс также сообщил о лотерее для привитых, в ходе которой каждую неделю планируется розыгрыш пяти призов, по одному для каждого региона Латвии. Кроме того, каждую неделю будет разыгрываться 100 призов по 100 евро каждый и 100 призов для посещения культурных, спортивных или развлекательных мероприятий. Планируется также ежемесячный розыгрыш. Имена победителей будут опубликованы на сайте "manavakcina.lv".

Главный приз - ноябрьский финальный розыгрыш для пяти человек в прямом эфире телешоу. Будет разыгрываться большая награда в размере 100 000 евро и малые награды.

В то же время планируется проводить еженедельные розыгрыши для пожилых людей старше 60 лет.