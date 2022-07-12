Без водки и икры: VID объясняет, что теперь нельзя ввозить из России

Новый пакет санкций Европейского союза против России, вступивший в силу 11 июля, предполагает запрет на ввоз в ЕС некоторых популярных товаров — например, крепких алкогольных напитков или мебели. Запрет распространяется в том числе и на физических лиц.

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В Службе государственных доходов порталу Delfi пояснили, что 10 июля закончился переходный период, в течение которого по уже заключенным договорам можно было импортировать из России или экспортировать в Россию товары, которые вошли в список санкций ЕС. В понедельник до 17 часов VID в 10 случаях наложил запрет на ввоз или вывоз товаров в Россию.

С 11 июля запрещено прямо или косвенно импортировать и передавать в страны ЕС товары, реализация которых существенно увеличивает доходы России, и соответственно, позволяет вести деятельность, которая дестабилизирует ситуацию в Украине. Речь идет о товарах российского происхождения или же товарах, экспортируемых из России. Список торов перечислен в приложении XXI Регулы ЕС.

VID отмечает, что список ограничений распространяется как на юридических, так и на физических лиц.

Что нельзя ввозить?



В перечень товаров, запрещенных к ввозу, входят крепкие алкогольные напитки (водка, ликеры, джин и т.д.), а также некоторые продукты питания: ракообразные (живые, замороженные или переработанные), икра и ее заменители. Служба госдоходов предоставила сокращенный список основных товаров, попавших под санкции:

этиловый неденатурированный спирт, концентрация спирта в котором менее 80%;

крепкие алкогольные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки;

мебель и ее составные части;

древесина и изделия из дерева, древесный уголь;

новые резиновые пневматические шины;

изделия из цемента, бетона или искусственного камня;

удобрения;

изделия из стекла — бутылки, флаконы, банки, стаканчики, стеклянные флаконы для лекарств, ампулы и другая стеклянная тара для перевозки или упаковки товаров;

стеклянные банки для консервирования;

серебро (включая серебро, покрытое золотом или платиной), необработанное, полуобработанное или в виде порошка;

и многие другие.



Другие продукты питания, сигареты и электроника в список товаров, к которым применяется такой запрет, не включены. Служба госдоходов указывает, что остаются в силе и прежние ограничения на количество ввозимых для личного пользования товаров.

Декларирование наличности, запрет на вывоз валюты



Как и прежде, при пересечении государственной границы Латвийской Республики (как при въезде, так и при выезде) в местах, где она является также внешней границей Европейского Союза, любое физическое лицо обязано декларировать наличные деньги, если их сумма эквивалентна или превышает 10 000 евро, напоминает Служба госдоходов. Обязанность декларирования распространяется на физическое лицо, которое перевозит наличные деньги, независимо от того, является ли это лицо собственником денег.

Служба госдоходов напоминает, что санкции ЕС предусматривают запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот официальной валюты страны ЕС России или Беларуси или любому физическому или юридическому лицу, подразделению или структуре этих стран, в том числе, правительствам или центробанкам России и Беларуси или для использования в этих странах. Исключения относятся только к путешествующим физическим лицам и путешествующим с ними ближайшим членам семей, если деньги предусмотрены для личного пользования. Также запрет не относится к представителям дипломатических миссий, консульских представительств и международных организаций, которые находятся в России с официальными целями.

Что можно ввозить в Латвию: общие правила



Если не принимать во внимание особую ситуацию, связанную с санкциями, то при въезде в Латвию из страны, которая не является членом ЕС, путешественник может ввезти в личном багаже товары, не облагающиеся в этом случае таможенным налогом НДС, если общая стоимость таких товаров, ввозимых одним человеком, не превышает следующие суммы:

300 евро — если путешествие сухопутное;

430 евро — если путешествие осуществляется воздушным или морским транспортом.

Дети до 15 лет, вне зависимости от транспорта, на котором они путешествуют, могут ввезти на территорию ЕС товары для личного пользования на сумму не более 285 евро.

В случае, когда речь идет об акцизных товаров, то лимиты установлены 4-й частью 21-й статьи Закона "Об акцизном налоге". В частности, там установлены ограничения на ввоз табачных изделий. Физическое лицо, путешествующее самолетом, может ввезти: 200 сигарет, 100 сигарилл, 50 сигар, 250 граммов жевательного табака или табачных листьев. На других видах транспорта можно ввезти в Латвию только 40 сигарет (2 стандартных пачки), 20 сигарилл, 10 сигар, 50 граммов табачных листьев или жевательного табака.

В понимании Службы госдоходов товарами личного багажа признаются такие товары, которые путешественник ввозит для личного пользования или в качестве подарков. Вид и количество товаров не свидетельствуют о том, что они могут ввозиться с коммерческими целями.