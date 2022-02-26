Беженцам из Украины будут платить соцпособия. Медики-беженцы могут получить право работать

Гражданским жителям, которые прибудут в Латвию из Украины из-за военных действий, начатых Россией, будет оказываться социальная поддержка государством и самоуправлениями.

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Министерство благосостояния, Латвийский союз самоуправления и социальные службы в субботу, 26 февраля, договорились о мероприятиях поддержки, установленных нормативными актами.

Предусматривается, что у жителей Украины, которые прибудут в Латвию, будет право получать установленное пособия гарантированного минимума доходов (GMI) и пособие в кризисной ситуации. Министерство благосостояния и Латвийский союз самоуправлений единодушны в том, что изначально эти пособия будут назначаться без предусловий по факту предъявленных документов, задекларированного места жительства, не предусматривается проводить оценку доходов и материального положения.

Прибывшие из Украины смогут получать и так называемые "пакеты продовольствия и гигиены" в рамках программы помощи самым нуждающимся Европейского фонда поддержки.

Также украинцы смогут получать услуги Государственного агентства занятости, в том числе, посещать организованные активные занятия и превентивные мероприятия по снижению безработицы. В ситуациях, когда необходима особая психологическая поддержка — получать право пройти курс социальной реабилитации в Государственном агентстве социальной интеграции.

Допускаются и ситуации, когда у людей, бежавших из Украины, будет необходимость в какой-то иной социальной поддержке. Предусматривается установить, что оценив индивидуальные потребности ищущего поддержку, может быть оказана и иная помощь (например, уход, поддержка в перемещении, технические вспомогательные средства и так далее).

Средства на помощь жителям Украины будут взяты из средств, зарезервированных на непридведенные случаи, и из фондов ЕС.

Некоторые самоуправления уже приняли жителей Украины, и в сотрудничестве с негосударственными организациями и при поддержке местных жителей оказывают им помощь. Однако в самое ближайшее время необходимо установить единое регулирование, чтобы самоуправления, социальные службы, госучреждения получили право быстро реагировать и оказывать социальную помощь и услуги.

В ближайшее время Кабинет министров должен рассмотреть, утвердить и передать на рассмотрение в Сейм Закон о поддержке гражданских жителей Украины.

Законопроект предусматривает, что жители Украины смогут работать в сфере здравоохранения. Планируется, что к таким украинским медикам будет распространяться краткосрочный порядок оказания профессиональных услуг регламентированных профессий в Латвии.

Закон будет распространяться на иностранцев, исключая граждан России и Беларуси, которые приехали из Украины и не могут вернуться в Украину из-за военных действий.