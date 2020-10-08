Bezvests.lv отмечает 11 лет — за это время найдено 130 пропавших

Волонтерская поисковая организация Bezvests.lv отмечает 11 лет со дня основания. За это время удалось найти живыми или погибшими 130 пропавших без вести человек. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава организации Bezvests.lv Александр Фаминский.

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"11 лет — это серьезное достижение. За этот период было проведено большое количество поисков, мы нашли 130 человек живых и неживых, осуществлено порядка 1200 физических выездов. Вот и минувшим вечером около 22 часов мы выехали на поиски в Вангажи, где пропал местный житель, 46-летний Олег Филатов. Была большая надежда его найти, мы использовали несколько дронов, тепловизоры. Очень было много вангажских ребят, местного населения — порядка 150 человек пришли на поиски. Мы разделили территорию на большие квадраты, у каждой команды был свой участок. Мы использовали наше приложение Bezvests.lv. Искали до 4 часов утра, но, к сожалению, Олега не нашли. Но работу проделали очень огромную. Спасибо всем людям, которые пришли на помощь. Знаю, что многим надо было в 6 утра уже ехать на работу. Многие говорили, что даже ложиться не будут, а просто поедут на работу. Хочется им отдельное спасибо сказать!", — рассказал Фаминский.

По его словам, с начала пандемии COVID-19 и введения в Латвии чрезвычайной ситуации стало пропадать меньше людей, при этом было много онлайн-консультаций.

"Да, с COVID-19 людей стало пропадать меньше, соответственно, уменьшились выезды на места к родным, стало больше обращений по телефону. Мы давали советы и консультации в случае пропажи людей за границей, например, в Германии или где-то еще. Появились более удаленные обращения к организации. Что касается поисков на местах, то волонтеры проводят мероприятия со всеми требованиями эпидемиологической безопасности. Мы следим за всеми требованиями закона — если необходимо дистанцирование, мы это выполняем, в том числе делаем маленькие группы и расширяем поиски", — сказал глава Bezvests.lv.

Напомним, за сообщениями о пропавших людях можно следить на странице Bezvests.lv в Facebook.