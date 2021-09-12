Bezvests.lv разместит в лесах Латвии "Башни спасения" — устройства для поиска пропавших
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Башня спасения — это устройство, оборудованное кнопкой вызова помощи. Если заблудившийся в лесу человек выйдет на установку и нажмет кнопку, на мобильный телефон bezvests.lv поступит сигнал, и в течение короткого времени на место прибудут волонтеры организации.

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Установка оборудована звуковыми и световыми сигналами, которые обязательно привлекут внимание того, кто заблудился в лесу. После получения сигнала волонтеры могут позвонить на конкретную башню, чтобы успокоить заблудившегося и сообщить, через сколько минут придет помощь.

Если теряется ребенок с особенностями, на диктофон можно записать голос мамы ребенка или другого близкого человека, и вместо сигнала сирены из динамика будет звучать голосовая запись, — рассказал основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский.

Организация намеревается установить по периметру поиска около десяти устройств, это сделают при помощи квадроцикла.

По словам основателя Bezvests.lv, главная цель таких наших разработок — сократить время поиска. Если потерялся пожилой человек или ребенок, чтобы найти человека целым и невредимым, важна каждая минута.

Первая башня спасения протестирована и работает без погрешностей. Проект Башня спасения реализован при финансовой поддержке компании LNK Industries и не имеет аналогов.

Bezvests.lv разместит в лесах Латвии "Башни спасения" — устройства для поиска пропавших
Foto: Pubicitātes foto
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