Библиотеки, музеи и галереи откроются с соблюдением протоколов безопасности

Индивидуальные посещения библиотек, музеев и культурных объектов будут разрешены при соблюдении протокола безопасности, включая предварительную запись, заполнение анкет посетителей и мониторинг данных о мобильности при посещении крупных объектов, постановило сегодня правительство.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, для постепенного возобновления работы этих учреждений и объектов с 3 июня министерство разработало основные принципы эпидемиологически безопасной деятельности.

Индивидуальные посещения библиотек, архивов, музеев и связанных с музеями выставочных мест будут разрешены для индивидуальных посетителей, в том числе членов одного домохозяйства, при условии обеспечения не менее 25 квадратных метров площади на человека.

В случаях, когда общая площадь библиотеки, архива, музея или выставочной территории составляет менее 25 квадратных метров, в помещении одновременно может находиться только один посетитель или члены одной семьи.

Библиотеки, архивы, музеи также должны обеспечивать односторонний поток посетителей, разделив вход и выход.

Также планируется контролировать поток посетителей на входах и выходах и в местах повышенного скопления, при необходимости организация потока посетителей может осуществляться в том числе путем предварительного бронирования. Учреждениям также необходимо разработать документированную систему внутреннего контроля для реализации мер эпидемиологической безопасности и определить лицо, ответственное за соблюдение этих мер.