Билеты на Праздник песни и танца будет продавать Biļešu paradīze
Foto: DELFI

Предприятие Biļešu paradīze выиграло конкурс Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ) на продажу билетов и обеспечение электронного контроля билетов на Праздник песни и танца, сообщила агентству LЕТА представитель ЛНКЦ Линда Эртмане.

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На конкурс подали заявки два участника — Biļešu paradīze и Biļešu serviss. Предложение Biļešu paradīze было признано экономически более выгодным.

По словам Эртмане, в соответствии с законом о государственных закупках претенденты могут оспорить результаты в течение десяти дней после объявления победителя. Если этого не произойдет, ЛНКЦ подпишет договор и в апреле начнет подготовку к процессу продажи билетов на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца.

Как сообщалось, срок подачи заявок был продлен в связи с тем, что Bilešu serviss оспорило некоторые условия положения о закупках в Бюро по надзору за закупками (БНЗ). БНЗ признало, что ЛНКЦ имеет право требовать необходимые критерии качества, поэтому жалоба была отклонена.

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца пройдет с 30 июня по 9 июля.

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