Биологическое разнообразие на полях Латвии сокращается
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На протяжении десятилетий поступают тревожные сигналы о катастрофическом сокращении биоразнообразия в Европе. И латвийские знатоки говорят, что 100 лет назад естественные луга покрывали около 30% территории Латвии, а сейчас — менее одного процента.

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Эксперты отмечают, что надежду внушают масштаб и цели "Стратегии биологического разнообразия 2030", но определяющими станут условия их реализации. До сих пор стратегия биоразнообразия оставалась на бумаге, а последнее десятилетие было потрачено на обследование природных ценностей и планирование следующих шагов.

Латвийский фонд природы (ЛФП) признает, что у него нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что разнообразие природы в Латвии не сокращается. В ходе проекта "Подсчет природы" с 2017 по 2021 год было установлено, что уничтожено 4201 га естественных биотопов — основная часть подверглась вспашке. И сами крестьяне признают, что аграрная политика Латвии до сих пор была направлена на интенсификацию сельского хозяйства и повышение производительности, что во многом достигалось не за счет повышения урожайности с гектара, а за счет увеличения общей площади посевов.

Существующие компенсационные механизмы по защите окружающей среды оказались неконкурентоспособными по сравнению с экономическими преимуществами интенсивного земледелия. И хотя в последние годы проводится все более масштабная работа по целенаправленному восстановлению биотопов, общий баланс по-прежнему остается отрицательным.

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