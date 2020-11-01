Bite Latvija: интернет-мошенники используют связанную с Covid-19 информацию для обмана
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В первом полугодии этого года интернет-мошенники неоднократно использовали различные связанные с пандемией "крючки" для фишинга, например, предлагая купить лекарства для лечения Covid-19, свидетельствует обобщенная мобильным оператором Bite Latvija и компанией Fortinet информация.

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Фишинг является одной из разновидностей мошенничества в интернете с целью получения незаконного доступа к конфиденциальным данным пользователей, которые переходят по присланным мошенниками ссылкам.

В целом, в первой половине этого года наиболее распространенными типами кибератак были целевой фишинг с целью похищения данных или денег пользователей, вредоносное программное обеспечение и DDoS-атаки. Кроме того, многие из выявленных схем мошенничества связаны с циничным использованием Covid-19.

Собранная информация показывает, что киберпреступники очень быстро адаптировались к пандемии и используют новые привычки общества, например, покупки в интернет-среде.

Руководитель отдела корпоративных и общественных отношений Bite Latvija Уна Ахуна-Озола заявила, что киберпреступники используют не только вредоносное программное обеспечение, но и методы фишинга, цинично используя беспокойство людей о своем здоровье и здоровье своих родственников.

"Это еще раз напоминает, что цифровая среда требует не только защиты и переосмысления того, какую информацию мы там храним, но и тщательного соблюдения различных мер предосторожности. Одним из шагов является использование антивируса для мобильных устройств, также нужно следить за обновлениями программного обеспечения, сертификатами безопасности используемых сайтов, также следует избегать открытия электронных писем с подозрительным содержанием, особенно если в них есть вложения с не распознаваемыми файлами", — пояснила она.

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LETA

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LETA

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