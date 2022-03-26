Bite Latvija отправила жителям Украины 2200 портативных зарядных устройств

Поставщик услуг информационно-коммуникационных технологий ООО "Bite Latvija" отправил жителям Украины более 2200 портативных зарядных устройств на сумму 24 500 евро с общей емкостью 10 000 миллиампер в час - для обеспечения доступности и непрерывности мобильной связи, сообщили агентству LETA в компании. Каждое устройство может обеспечить работу мобильного устройства примерно на 10 часов.

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"В условиях войны связь очень важна, поэтому Bite Latvija оказывает практическую помощь людям, которые в данный момент находятся в Украине. Ведь перебои с электроэнергией и бомбоубежища — это повседневность терзаемых войной украинцев", — говорит Уна Ахуна-Озола, руководитель отдела корпоративных и общественных отношений Bite Latvija.

Доставка зарядных устройств организована через благотворительную организацию "Ziedot.lv".

В 2020 году оборот Bite Latvija Group составил 136,099 млн евро, что на 19,7% больше, чем годом ранее, но прибыль группы уменьшилась на 16,9% и составила 15,879 млн евро, сообщает Firmas.lv.

Bite Lietuva владеет 100% акций Bite Lietuva, компании международной компании по управлению активами Providence Equity Partners. Бенефициары Bite Latvija — Джон Карл Хан, гражданин Великобритании, и Джонатан Милсон Нельсон, гражданин США.