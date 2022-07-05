Благодаря ссудам от государства в детских садах Латвии появится еще 601 место

5 июля Кабинет Министров утвердил перечень муниципальных инвестиционных проектов по строительству новых дошкольных образовательных учреждений или расширению уже действующих. Перечень предложило Министерств окружающей среды и регионального развития (VARAM) — шести проектам предоставят кредит из государственного бюджета на общую сумму 11,52 миллионов евро.

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С декабря 2021 года самоуправления Латвии могли подавать в VARAM проектные заявки по строительству новых дошкольных образовательных учреждений или расширению уже действующих. В июне 2022 министерство оценило заявки о подтвердила шесть инвестиционных проектов. Они получат кредиты из госбюджета на сумму в 11 522 тысяч евро.

Кредиты на реализацию двух проектов получит самоуправление Огре — на строительство нового дошкольного учреждения в Лиелварде и перестройку Кайбалской школы в Лиелварде в дошкольное учреждение.

Самоуправление Ропажского края получит кредит на восстановление здания в Упеслеяс для размещения в нем детского сада, а также на строительство нового здания дошкольного учреждения в Улброке.

Самоуправление Олайнского края получит ссуду на упрощенный ремонт помещений для создания нового дошкольного образовательного учреждения на улице Веселис. А самоуправление Лиепайи получит кредит на строительство здания дошкольного учебного заведения.

Кредиты будут выдавать в течение трех лет — 2 842 764,04 евро в 2022 году, 7 839 235,96 евро в 2023 году и 840 тысяч евро в 2024 году.

Министр VARAM Артурс Томс Плешс считает, что такие кредиты — эффективное решение — по сравнению с октябрем 2020 года очереди на места в детском саду самоуправлений, где существуют такие кредиты, уменьшились на 22%.

В целом в 2020 и в 2021 году поддержано 23 проекта на предоставление государственного кредита общей суммой в 39 643 322,22 евро. Из них 18 проектов уже реализованы — в результате появилось 2 463 новых места в детский садах самоуправлений.