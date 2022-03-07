Блинкен: США продолжат направлять свои силы в Балтийский регион

США значительно усилили свое присутствие на Восточном фланге, в том числе в Латвии, за счет дополнительных сил и техники, в том числе 35 единиц штурмовой авиации, и США продолжат ротацию своих сил в Балтийском регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем ("Новое Единство").

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Блинкен подчеркнул, что это делается в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО. По его словам, Соединенные Штаты будут продолжать направлять свои силы в Балтийский регион, в том числе в Латвию, чтобы проводить совместные учения.

"Мы также должны думать о последних событиях, в том числе о российской агрессии. Это тоже влияет на наши решения. Конечно, мы работаем над всеми этими вопросами с членами НАТО. Все действия предпринимаются для того, чтобы украинцы смогли себя защитить. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине более 1 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности", — сказал Блинкен.

По его словам, в последние дни президент США Байден призвал выделить дополнительные 35 миллионов долларов на поддержку обороны Украины. За неделю в руки украинцев попало 70% от этого объема.

Блинкен также подчеркнул, что несколько дней назад Байден запросил у Конгресса 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощи Украине.

Блинкен отметил: сейчас основное внимание уделяется тому, что необходимо, чтобы украинцы были максимально эффективны в защите своей страны от российской агрессии.

Говоря об установлении над Украиной бесполетной зоны, госсекретарь США подчеркнул, что желания расширять зону этой войны нет.

"Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать, что если российский самолет ее нарушит, нам придется по нему стрелять. Это может привести к прямому конфликту между нашими странами. Никто в нем не заинтересован", — сказал Блинкен.

По его словам, "когда речь идет о какой-либо агрессии против территории НАТО со стороны России или откуда-либо еще, мы обязаны защищать каждый квадрат, каждый дюйм". Президент Байден ясно дал это понять.