Блокираторы принесли Rīgas satiksme около 200 000 евро в виде штрафов

В прошлом году муниципальное предприятие Rīgas satiksme собрало 200 000 евро на муниципальных стоянках, используя блокираторы, сообщает со ссылкой на Латвийского радио портал Rus.lsm.lv.

Сотрудники компании применили блокираторы более чем к трем тысячам автомобилей. Большая часть этих машин зарегистрирована в Латвии. У 31 машины номеров не было вовсе.

Блокираторы устанавливают нарушителям после третьего неоплаченного счета.

"Эта система себя оправдывает. Сейчас у человека нет больше возможности накопить 10,20, 100 и даже больше счетов, и не оплачивать их. Раньше нам нужно было обращаться против него за взысканием долга", — говорит представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.