Блокирован доступ к сайтам freebalt.com, antifashist.com и antifashist.org

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл на территории Латвии доступ к нескольким сайтам, которые распространяют ложный и вводящий в заблуждение контент о военных действиях России в Украине и оправдывают военные преступления, совершенные Россией, говорится в решении совета, опубликованном в официальном издании Latvijas vēstnesis.

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Закрыт доступ к сайтам freebalt.com, antifashist.com и antifashist.org, а также к их дублирующим зеркальным страницам.

Совет указывает, что на указанных сайтах распространяется контент, угрожающий безопасности латвийского государства.

НСЭСМИ поручил интернет-провайдерам, зарегистрированным в Комиссии по регулированию общественных услуг, немедленно перекрыть доступ к этим сайтам, направляя их пользователей к информационному уведомлению на странице nelegalssaturs.lv.