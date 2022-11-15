Бобры уничтожают деревья в Риге на берегу Буллюпе

Берег реки Буллюпе в Даугавгриве скоро может остаться без деревьев — их активно грызут бобры. Некоторые деревья уже повалены, некоторые — вот-вот упадут. Местные жители бьют тревогу, а Рижская дума обещает решить ситуацию только к концу года, пишет портал rus.lsm.lv.

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Бобры сейчас активно готовят себе запасы еды на зиму. Но вот людям, которые живут или работают неподалеку, такое соседство не по душе. Специалисты говорят, что бобры начинают заготавливать себе корма еще летом. Но тогда они питаются также травой, разными злаками, ветками и листьями. А вот осенью переключаются на деревья — заготавливают себе на зиму еду. Зимой они в основном сидят в своих домиках — так называемых "хатках".

"Вообще здесь бобры уже давно живут, потихоньку грызут, но вот такая активная фаза была весной, и сейчас вот еще более активная фаза. Как я понимаю, они готовятся к спячке, готовят себе еду к зиме, холодам — как и мы, наверное. И грызут. Грызут в черте города — тут большие 9-этажные дома стоят, люди выгуливают собак, и это абсолютно не смущает наших городских бобров", — рассказал rus.lsm.lv рижанин Марис Декснис.

Рижская дума в курсе ситуации у Буллюпе. И говорят такая проблема возле водоемов по всей Риге. Как ее решать? Железная сетка — не вариант. Говорят, бобров будут отлавливать.

"Если популяция в конкретном месте уже есть, если мы огородим сеткой дерево — они пойдут искать другие места. И я не вижу смысла тратить средства. (…) В этом случае — вылавливание с капканами, в местах, в которых мы обнаружили их активность", — говорит глава отдела водных ресурсов и мелиорации жилищного департамента РД Янис Швинскис.

Начать отлов планируют в этом году. По словам Швинскиса, пойманных бобров в живых не оставят, чтобы не ухудшать ситуацию в других местах.