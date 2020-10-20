Боевая группа союзников принимает участие в учениях Furious Axe на территории Латвии

Дислоцированная в Эстонии боевая группа союзников и скаутские батальоны принимают участие в начавшихся в понедельник на полигоне Адажи в Латвии учениях Furious Axe.

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В учениях участвует боевая группа союзников 1-й пехотной бригады, которая выполняет задачи в рамках учений как по обороне, так и по контратаке.

"Основная цель учений — обеспечить функционирование боевой группы союзников в составе бригады во взаимодействии с нашим разведывательным батальоном, — сообщил через пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии руководитель учений, командир 1-й пехотной бригады полковник Вахур Карус.

В учениях Furious Axe с одной стороны принимают участие британские и датские силы обороны Союзной боевой группы в Эстонии и бойцы разведывательного батальона, в состав которых также входит состоящая из сил обороны Латвии рота, а с другой стороны — боевая группа латвийских союзников.

Всего в учениях участвуют 2300 военнослужащих Сил обороны из штаба 1-й пехотной бригады, разведывательного батальона, штаба и роты связи, тылового батальона, батальона ПВО, пионерского батальона, артиллерийского дивизиона, разведывательной роты, академии войск обороны, главного штаба.

Само учение дает нам возможность протестировать различные тактические ситуации и узнать, как командиры понимают свои решения, как они могут их реализовать, но самое главное — как они реализуют эти решения бок о бок или вместе", — сказал полковник Карус.

В первые дни учений упражнения отрабатывались в наступлении, оборонительные бои начинались в среду, а кульминацией учений была контратака.

"Как боевой группе у нас еще не было возможности участвовать в учениях, где батальон мог бы сражаться против батальона. Благодаря учениям мы сможем многому научиться, начиная от планирования и заканчивая выполнением различных маневров", — сказал командир латвийской боевой группы подполковник Нортон.

Учения Furious Axe продлятся до конца недели.