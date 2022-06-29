Боевые группы на восточном фланге НАТО будут увеличены до размера бригад

Лидеры стран НАТО в среду на саммите в Мадриде сделали совместное заявление о том, что боевые группы на восточном фланге будут увеличены до размера бригад.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как указано в декларации Мадридского саммита, "союзники решили развернуть на нашем восточном фланге дополнительные силы в боевой готовности, чтобы увеличить существующие боевые группы до подразделений размером с бригаду, где и когда это будет необходимо".

В декларации также говорится, что на восточном фланге должно быть своевременно развернуто вооружение, чтобы упростить логистику переброски сил в регион в случае конфликта.

В декларации Мадридского саммита подчеркивается, что пятая статья НАТО имеет железную силу.

Статья 5 договора о НАТО гарантирует принцип коллективной обороны, означающий, что в случае нападения на одно из государств-членов ему на помощь придут другие государства-члены.

В 2017 году в странах Балтии и Польше были развернуты боевые группы размером с батальон.